Ну, погоди! (мультсериал, 1969) сезон 1 смотреть онлайн

Ну, погоди! (мультсериал, 1969) сезон 1
1969, Ну, погоди! Сезон 1 16 серий
Мультсериалы, Советские мультфильмы0+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Веселые приключения неразлучной парочки — хулигана Волка и смышленого Зайца. Любимые с детства сцены погонь, ссор и примирений, шутки и мелодии.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультсериалы
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
8.6 IMDb
- ВКРежиссёр
Вячеслав
Котёночкин
- ВТРежиссёр
Владимир
Тарасов
- АКРежиссёр
Алексей
Котеночкин
- КРАктриса
Клара
Румянова
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- Актёр
Геннадий
Хазанов
- ВСАктёр
Владимир
Сошальский
- ИХАктёр
Игорь
Христенко
- ОЗАктриса
Ольга
Зверева
- АПАктёр
Анатолий
Петров
- ЛБАктриса
Лариса
Брохман
- ФКСценарист
Феликс
Камов
- АХСценарист
Аркадий
Хайт
- АКСценарист
Александр
Курляндский
- ФИПродюсер
Федор
Иванов
- ЛБПродюсер
Любовь
Бутырина
- НЛПродюсер
Нинель
Липницкая
- ЛМПродюсер
Лилиана
Монахова
- СРХудожник
Светозар
Русаков
- АКХудожник
Алексей
Котеночкин
- СДХудожница
Светлана
Давыдова
- ДБХудожница
Дарья
Брежнева
- ТСМонтажёр
Татьяна
Сазонова
- МММонтажёр
Маргарита
Михеева
- СКОператор
Светлана
Кощеева
- НКОператор
Нина
Климова
- ЕПОператор
Елена
Петрова
- АЧОператор
Александр
Чеховский
- АЗКомпозитор
Александр
Зацепин
- ГГКомпозитор
Георгий
Гаранян
- ГСКомпозитор
Геннадий
Савельев
- ВБКомпозитор
Виктор
Бабушкин