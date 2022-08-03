Сильная романтическая история о запретной любви, которой не страшны предательство, разлука и даже смерть. Не пропустите мелодраму «Ничто не случается дважды» — 1 сезон смотреть онлайн можно в любое время на Wink.



В первом сезоне вы познакомитесь с лейтенантом Дмитрием Богдановым и его молодой женой Катей, которые приезжают в маленький военный город на юге Грузии. На новом месте они получают комнату в общежитии и начинают заводить друзей. Среди них оказывается капитан Вадим Огнев, в которого Катя влюбляется, но несмотря на то, что ее чувства взаимны, девушка не спешит покидать мужа. Однажды в городке происходит ужасная трагедия, в которой обвиняют Огнева. Ему приходится уехать на двадцать лет, но даже время не может стереть его любовь к Кате.



Не терпится узнать, что ждет Вадима дальше? Тогда скорее включайте трогательную мелодраму «Ничто не случается дважды» — смотреть онлайн сериал в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!

