Ничто не случается дважды (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн
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О сериале
Сильная романтическая история о запретной любви, которой не страшны предательство, разлука и даже смерть. Не пропустите мелодраму «Ничто не случается дважды» — 1 сезон смотреть онлайн можно в любое время на Wink.
В первом сезоне вы познакомитесь с лейтенантом Дмитрием Богдановым и его молодой женой Катей, которые приезжают в маленький военный город на юге Грузии. На новом месте они получают комнату в общежитии и начинают заводить друзей. Среди них оказывается капитан Вадим Огнев, в которого Катя влюбляется, но несмотря на то, что ее чувства взаимны, девушка не спешит покидать мужа. Однажды в городке происходит ужасная трагедия, в которой обвиняют Огнева. Ему приходится уехать на двадцать лет, но даже время не может стереть его любовь к Кате.
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Рейтинг
- ОБРежиссёр
Оксана
Байрак
- ЕТАктриса
Екатерина
Тышкевич
- Актёр
Максим
Дрозд
- АБАктёр
Антон
Батырев
- НГАктриса
Надежда
Грановская
- АМАктриса
Алла
Масленникова
- Актриса
Ирина
Ефремова
- ВТАктёр
Валентин
Томусяк
- ВГАктёр
Владимир
Гладкий
- ОКАктёр
Олесь
Кацион
- Актёр
Глеб
Калюжный
- ВМПродюсер
Виктор
Мирский
- ЕТПродюсер
Евгений
Третьяк
- ИЩОператор
Игорь
Щербаков