Биография

Оксана Ивановна Байрак – известная украинская актриса. Занимается продюсерской деятельностью, режиссурой, пишет сценарии. Родилась в Крыму 16 февраля 1964 г. Оксана Байрак – вторая дочь в семье. Отец занимался юриспруденцией, доктор наук, а мать – экономист. Оксана получила хорошее образование. По профессии дефектолог. Два года работала логопедом. Затем закончила режиссерский факультет. Первый раз Оксана вышла замуж за Александра Копейкина, с которым еще в студенческие годы сняла картину «Круиз, или Разводное путешествие». Брак распался. Чуть позже начала жить с Георгием Москалюком. Талантливый режиссер Оксана Байрак много работает. За год может выдать сразу несколько высокорейтинговых фильмов и сериалов. Она является руководителем и основателем наиболее крупной в Украине киностудии «Studio Bayrac». Самые известные фильмы Оксаны Байрак: «Красота требует жертв», «Избранница», «Территория красоты», «Женская интуиция», «Поделись счастьем своим», «Ничто не случается дважды» и другие. Многие из картин Оксана режиссировала. Была ведущей программ «Давай поженимся», «Сентиментальные баллады серьезных мужчин», «Откровенно».