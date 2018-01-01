Биография

Владимир Гладкий – украинский актер кино и театра. Родился в УССР в городе Киеве 26 февраля 1987 года. С ранних лет интересовался театром, мечтал об актерской карьере. Свою первую роль Владимир Гладкий сыграл еще в дошкольном возрасте, появившись в картине «Белые одежды», вышедшей в 1992 году. Окончив школу, подал документы в КНУТКиТ имени Карпенко-Карого, куда был успешно зачислен. Выпустившись из вуза, получил работу в труппе Киевского академического театра на Липках, за время работы появился в таких постановках, как «Снежная королева», «Приключения Тома Сойера», «Двенадцать месяцев», и множестве других. Свою частную жизнь предпочитает не афишировать. Во взрослом возрасте впервые появился на экране в ленте «Трава под снегом», вышедшей в 2010 году. За следующие несколько лет успел сняться в таких проектах, как «Сваты – 5», «Экстрасенсы-детективы», «Я приду сама», однако только в небольших или эпизодических ролях. Известность принес Владимиру Гладкому сериал 2012 года «Страсти по Чапаю», в котором он исполнил заметную роль и имел возможность сотрудничать со знаменитыми актерами. После этого стал чаще получать предложения от режиссеров и в общей сложности за годы карьеры появился в почти двух десятках фильмов и сериалов.