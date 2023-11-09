Наш бронепоезд. Сезон 1
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Наш бронепоезд
1-й сезон

Наш бронепоезд (сериал, 1988) сезон 1 смотреть онлайн

8.21988, Наш бронепоезд. Сезон 1 2 серии
Драма18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

События фильма происходят в первые майские дни 1966 года. Заслуженный ветеран Великой Отечественной войны, бывший лагерный охранник Николай Кузнецов случайно встречается с одним из бывших заключенных. Это событие влечет за собой новые встречи - и новые прозрения о прожитых годах...

Страна
СССР
Жанр
Драма

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Наш бронепоезд»