Наш бронепоезд. Сезон 1. Серия 2
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Наш бронепоезд (сериал, 1988) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.51988, Наш бронепоезд. Сезон 1. Серия 2
Драмы0+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

События фильма происходят в первые майские дни 1966 года. Заслуженный ветеран Великой Отечественной войны, бывший лагерный охранник Николай Кузнецов случайно встречается с одним из бывших заключенных. Это событие влечет за собой новые встречи - и новые прозрения о прожитых годах...

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Наш бронепоезд»

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