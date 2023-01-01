Наш бронепоезд (сериал, 1988) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

События фильма происходят в первые майские дни 1966 года. Заслуженный ветеран Великой Отечественной войны, бывший лагерный охранник Николай Кузнецов случайно встречается с одним из бывших заключенных. Это событие влечет за собой новые встречи - и новые прозрения о прожитых годах...



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