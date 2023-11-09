Наш бронепоезд (сериал, 1988) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыНаш бронепоезд1-й сезон1-я серия
8.01988, Наш бронепоезд. Сезон 1. Серия 1
Драма0+
События фильма происходят в первые майские дни 1966 года. Заслуженный ветеран Великой Отечественной войны, бывший лагерный охранник Николай Кузнецов случайно встречается с одним из бывших заключенных. Это событие влечет за собой новые встречи - и новые прозрения о прожитых годах...
7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb
- МПРежиссёр
Михаил
Пташук
- Актёр
Владимир
Гостюхин
- МУАктёр
Михаил
Ульянов
- Актёр
Алексей
Петренко
- Актёр
Александр
Филиппенко
- Актёр
Леонид
Неведомский
- НПАктриса
Наталья
Попова
- МЖАктёр
Максим
Ждановских
- ВПАктёр
Валерий
Приёмыхов
- АААктёр
Александр
Аржиловский
- ВБАктёр
Виталий
Быков
- ЕГСценарист
Евгений
Григорьев
- АКПродюсер
Алексей
Круковский
- ЕВМонтажёр
Евгения
Волкова
- ЮЕОператор
Юрий
Елхов
- ОЯКомпозитор
Олег
Янченко
- СРКомпозитор
Сергей
Рахманинов