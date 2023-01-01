WinkСериалыМы с Ростова1-й сезон
Мы с Ростова (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн
6.52012, Мы с Ростова. Сезон 1 19 серий
Комедии, Драмы18+
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Сезоны и серии
- 18+24 мин
Мы с Ростова
Сезон 1 Серия 3
- 18+23 мин
Мы с Ростова
Сезон 1 Серия 4
- 18+25 мин
Мы с Ростова
Сезон 1 Серия 5
- 18+24 мин
Мы с Ростова
Сезон 1 Серия 6
- 18+24 мин
Мы с Ростова
Сезон 1 Серия 7
- 18+24 мин
Мы с Ростова
Сезон 1 Серия 8
- 18+24 мин
Мы с Ростова
Сезон 1 Серия 9
- 18+24 мин
Мы с Ростова
Сезон 1 Серия 10
- 18+24 мин
Мы с Ростова
Сезон 1 Серия 11
- 18+24 мин
Мы с Ростова
Сезон 1 Серия 12
- 18+23 мин
Мы с Ростова
Сезон 1 Серия 13
- 18+25 мин
Мы с Ростова
Сезон 1 Серия 14
- 18+24 мин
Мы с Ростова
Сезон 1 Серия 15
- 18+24 мин
Мы с Ростова
Сезон 1 Серия 16
- 18+24 мин
Мы с Ростова
Сезон 1 Серия 17
- 18+24 мин
Мы с Ростова
Сезон 1 Серия 18
- 18+24 мин
Мы с Ростова
Сезон 1 Серия 19
- 18+24 мин
Мы с Ростова
Сезон 1 Серия 20
Сюжет
«Мы с Ростова» — уникальный для российского телевидения сериал. В нем не играют профессиональные актеры: со своими персонажами режиссер случайно познакомился в бандитском районе Ростова и решил снять фильм об их тр�удной и непредсказуемой жизни. Грант, Саша и Игорь — три друга, живущие по понятиям, показывают настоящую жизнь без прикрас, играя самих себя.
Сериал Мы с Ростова 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
ЖанрыКомедии, Криминал, Драмы, Документальные
Рейтинг
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