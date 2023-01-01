Мы с Ростова (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

«Мы с Ростова» — уникальный для российского телевидения сериал. В нем не играют профессиональные актеры: со своими персонажами режиссер случайно познакомился в бандитском районе Ростова и решил снять фильм об их тр�удной и непредсказуемой жизни. Грант, Саша и Игорь — три друга, живущие по понятиям, показывают настоящую жизнь без прикрас, играя самих себя.



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