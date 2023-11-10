Мы с Ростова (сериал, 2012) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Как-то Руслан Кечеджиян поехал с другом на рыбалку, но вместо рыбы выловил трех харизматичных 20-летних пацанов, живущих на Западном жилом массиве — бандитском районе Ростова. Кечеджиян загорелся идеей снять о них кино. И снял! Причём полностью отказался от профессиональных актёров, доверив парням играть самих себя.



Ребята идут по жизни вместе, соблюдая понятия и кидая «предъявы». Грант, Игорь и Саша продираются сквозь мир ларьков, пивнух, букмекерских контор и офисов, шансона, афёр и грязных денег с разной степенью успеха.

