Мы с Ростова (сериал, 2012) смотреть онлайн
6.52012, Мы с Ростова 1 сезон
Комедии, Документальные18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
- 18+24 мин
Мы с Ростова
Сезон 1 Серия 3
- 18+23 мин
Мы с Ростова
Сезон 1 Серия 4
- 18+25 мин
Мы с Ростова
Сезон 1 Серия 5
- 18+24 мин
Мы с Ростова
Сезон 1 Серия 6
- 18+24 мин
Мы с Ростова
Сезон 1 Серия 7
- 18+24 мин
Мы с Ростова
Сезон 1 Серия 8
- 18+24 мин
Мы с Ростова
Сезон 1 Серия 9
- 18+24 мин
Мы с Ростова
Сезон 1 Серия 10
- 18+24 мин
Мы с Ростова
Сезон 1 Серия 11
- 18+24 мин
Мы с Ростова
Сезон 1 Серия 12
- 18+23 мин
Мы с Ростова
Сезон 1 Серия 13
- 18+25 мин
Мы с Ростова
Сезон 1 Серия 14
- 18+24 мин
Мы с Ростова
Сезон 1 Серия 15
- 18+24 мин
Мы с Ростова
Сезон 1 Серия 16
- 18+24 мин
Мы с Ростова
Сезон 1 Серия 17
- 18+24 мин
Мы с Ростова
Сезон 1 Серия 18
- 18+24 мин
Мы с Ростова
Сезон 1 Серия 19
- 18+24 мин
Мы с Ростова
Сезон 1 Серия 20
Сюжет
Как-то Руслан Кечеджиян поехал с другом на рыбалку, но вместо рыбы выловил трех харизматичных 20-летних пацанов, живущих на Западном жилом массиве — бандитском районе Ростова. Кечеджиян загорелся идеей снять о них кино. И снял! Причём полностью отказался от профессиональных актёров, доверив парням играть самих себя.
Ребята идут по жизни вместе, соблюдая понятия и кидая «предъявы». Грант, Игорь и Саша продираются сквозь мир ларьков, пивнух, букмекерских контор и офисов, шансона, афёр и грязных денег с разной степенью успеха.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыКомедии, Криминал, Драмы, Документальные
Рейтинг
4.3 КиноПоиск