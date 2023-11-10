Мы с Ростова (сериал, 2012) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн бесплатно

Мы с Ростова. Сезон 1. Серия 20
Комедия, Драма18+

О сериале

Как-то Руслан Кечеджиян поехал с другом на рыбалку, но вместо рыбы выловил трех харизматичных 20-летних пацанов, живущих на Западном жилом массиве — бандитском районе Ростова. Кечеджиян загорелся идеей снять о них кино. И снял! Причём полностью отказался от профессиональных актёров, доверив парням играть самих себя.

Ребята идут по жизни вместе, соблюдая понятия и кидая «предъявы». Грант, Игорь и Саша продираются сквозь мир ларьков, пивнух, букмекерских контор и офисов, шансона, афёр и грязных денег с разной степенью успеха.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Документальный
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

4.3 КиноПоиск