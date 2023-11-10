WinkСериалыМы с Ростова1-й сезон20-я серия
Мы с Ростова (сериал, 2012) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн бесплатно
6.72012, Мы с Ростова. Сезон 1. Серия 20
Комедия, Драма18+
О сериале
Как-то Руслан Кечеджиян поехал с другом на рыбалку, но вместо рыбы выловил трех харизматичных 20-летних пацанов, живущих на Западном жилом массиве — бандитском районе Ростова. Кечеджиян загорелся идеей снять о них кино. И снял! Причём полностью отказался от профессиональных актёров, доверив парням играть самих себя.
Ребята идут по жизни вместе, соблюдая понятия и кидая «предъявы». Грант, Игорь и Саша продираются сквозь мир ларьков, пивнух, букмекерских контор и офисов, шансона, афёр и грязных денег с разной степенью успеха.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Криминал, Драма, Документальный
Время23 мин / 00:23
Рейтинг
4.3 КиноПоиск