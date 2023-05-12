Биография

Марк Котляр – актер, поэт, и композитор. Родился 28 мая 1974 г. в Ростове-на-Дону, там и приобрел популярность, постепенно распространившуюся на всю страну. В шутку называет себя «хорошим мальчиком из скромной еврейской семьи», что не мешает исполнять Котляру роли положительных персонажей и собственные песни направления алкоджаз, в том числе сочиняя песни экспромтом и на заказ. Специального актерского образования не имеет, зато окончил юридический факультет Ростовского госуниверситета. На сцене начал выступать с 2006 г., в юмористическом проекте «ХХХ» (Хот Хьюмор Холл») в ростовском клубе «Честер Паб», своими текстами сразу завоевав успех у непритязательной ростовской публики. Следующий уровень популярности завоевал, снявшись в телесериале «Мы с Ростова» (режиссер Руслан Кечиджян), буквально за сутки написав тестовое задание «придумать себе роль», расписав свое участие в эпизодах и приложив песню «Западный жилой массив». Впоследствии песня стала главной, а Марк Котляр – в фильме и в роли композитора, и актера, и даже немного сценариста всего сериала, прославился. Участвовал с песней «Джазисты и камазисты» в юмористическом проекте Comedy Battle на ТНТ в сезоне 2013 г. Как исполнитель направления алкоджаз, считает любую скандальную известность тоже полезной, хотя предпочитает называть свой стиль исполнения «треш-шансон» или «стеб-шансон».