Мы с Ростова. Сезон 1. Серия 6
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Мы с Ростова (сериал, 2012) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

6.52012, Мы с Ростова. Сезон 1. Серия 6
Комедии, Драмы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Как-то Руслан Кечеджиян поехал с другом на рыбалку, но вместо рыбы выловил трех харизматичных 20-летних пацанов, живущих на Западном жилом массиве — бандитском районе Ростова. Кечеджиян загорелся идеей снять о них кино. И снял! Причём полностью отказался от профессиональных актёров, доверив парням играть самих себя.

Ребята идут по жизни вместе, соблюдая понятия и кидая «предъявы». Грант, Игорь и Саша продираются сквозь мир ларьков, пивнух, букмекерских контор и офисов, шансона, афёр и грязных денег с разной степенью успеха.

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