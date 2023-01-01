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Моя сестра лучше
1-й сезон

Моя сестра лучше (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

9.02021, Моя сестра лучше. Сезон 1 4 серии
Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Лиля Семенова живет с мамой в маленьком провинциальном городе и работает диспетчером в такси. Она до сих пор переживает уход отца, с тоской наблюдая за жизнью его новой семьи.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Моя сестра лучше»