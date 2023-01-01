Артём Покровский

Биография

Артем Манукян – актер театра и кино, родился 17 августа 1984 года. Фильмография насчитывает порядка 30 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актеру принесли роли в многосерийном детективе «Розыск», криминальной драме «Хорошие руки», мелодраме «Китайский Новый год». В 2005 году стал выпускником академии искусств в Воронеже. Получив актерскую специальность, выступал на сцене драматического театра в Курске. После переезда в Москву работал в столичном театре «Бенефис», также участвовал в постановках театра А.Р.Т.О. Первым фильмом Артема Манукяна стала драма «Аварийное состояние». Затем актер снимался в рейтинговых сериалах «Универ», «Москва. Три вокзала», «Под прикрытием», «Крапленый». В 2013 году был задействован в роли оперативника в многосерийном детективе «Розыск». Небольшая роль Артему Манукяну досталась в сериале «Хорошие руки». В 2015 году на экраны вышел сериал с участием актера «Временно недоступен». Спустя год участвовал в съемках криминальной киноленты «Черная кошка». В 2017 году небольшую роль сыграл в фильме «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева. Кинокартина была номинирована на «Оскар», получила приз «Золотой орел», номинацию на «Золотой Глобус» и премию Британской киноакадемии. В том же году актер снялся в мелодраме «Китайский Новый год».