Моя сестра лучше. Серия 4
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Моя сестра лучше
1-й сезон
4-я серия

Моя сестра лучше (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

9.02021, Моя сестра лучше. Серия 4
Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Лиля Семенова живет с мамой в маленьком провинциальном городе и работает диспетчером в такси. Она до сих пор переживает уход отца, с тоской наблюдая за жизнью его новой семьи.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Моя сестра лучше»