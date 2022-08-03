Мой лучший враг (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

Бизнесмены Игнатьев и Бондарев – не только совладельцы крупной корпорации, но и лучшие друзья. Однако желание Бондарева разделить общую фирму, приносящую баснословный доход, вызывает ссору прямо на семейном празднике в особняке Бондаревых. Поговорив с Бондаревым с глазу на глаз, Игнатьев в ярости уезжает. Рискнув войти в кабинет мужа, жена Бондарева обнаруживает бизнесмена на полу с пробитой головой. Чудом выживший он попадает в больницу, а Игнатьев – в СИЗО. Перед арестом он просит старшую дочь Соню, которая в тот день собиралась лететь в Париж, забрать с собой брата Митю. Игнатьев уверяет, что не трогал Бондарева, и кто-то ведeт против них грязную игру, а значит, его семья в опасности.

