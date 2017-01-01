Мой лучший враг (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Бизнесмены Игнатьев и Бондарев – не только совладельцы крупной корпорации, но и лучшие друзья. Однако желание Бондарева разделить общую фирму, приносящую баснословный доход, вызывает ссору прямо на семейном празднике в особняке Бондаревых. Поговорив с Бондаревым с глазу на глаз, Игнатьев в ярости уезжает. Рискнув войти в кабинет мужа, жена Бондарева обнаруживает бизнесмена на полу с пробитой головой. Чудом выживший он попадает в больницу, а Игнатьев – в СИЗО. Перед арестом он просит старшую дочь Соню, которая в тот день собиралась лететь в Париж, забрать с собой брата Митю. Игнатьев уверяет, что не трогал Бондарева, и кто-то ведeт против них грязную игру, а значит, его семья в опасности.
- АИРежиссёр
Александр
Итыгилов мл.
- ММАктриса
Марина
Митрофанова
- ВТАктёр
Валентин
Томусяк
- АКАктёр
Анатолий
Котенёв
- ЛГАктёр
Леонид
Громов
- НДАктриса
Наталья
Доля
- АПАктёр
Артем
Позняк
- ДШАктёр
Демьян
Шиян
- ИМАктриса
Инна
Мирошниченко
- МТАктриса
Мария
Тарасова
- ВГАктриса
Валерия
Гуляева
- ЮТСценарист
Юрий
Тарабанчук
- Сценарист
Кира
Худолей
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ВСПродюсер
Виталий
Сиренко
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- ОППродюсер
Ольга
Полесицкая
- ВДХудожник
Виктор
Донцов
- АВОператор
Антон
Вербин