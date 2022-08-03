МОДОК (мультсериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Начало мультсериала о суперзлодее, который пытается захватить компанию и спасти брак от развода. Не пропустите новый ситком для взрослых Джордана Блюма и Паттона Освальта — «МОДОК». 1 сезон смотреть онлайн можно на нашем онлайн-сервисе уже сейчас!
В детстве Джордж Тарлтон подвергался насмешкам одноклассников за его мутировавшую голову. Спустя 35 лет мальчик становится суперзлодеем Модоком, который сражается против супергероев — Мстителей. Основав преступную организацию AIM, он убивает людей и разрушает все, что встречается на его пути. Однако AIM находится на грани банкротства. Чтобы спасти брак и компанию, Модок продает часть акций Остину Ван Дер Слиту, который вскоре берет под контроль лабораторию, оставляя Модока ни с чем.
Сможет ли Модок вернуть AIM, сохранить брак и вернуть доверие детей, оставшись при этом величайшим суперзлодеем, узнаем в 1 сезоне мультсериала «МОДОК». Все серии уже доступны на Wink — оформляйте подписку и наслаждайтесь просмотром проекта Hulu без рекламы!
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик, Мультсериалы
Рейтинг
- АКРежиссёр
Алекс
Камер
- ЭТРежиссёр
Эрик
Таунер
- ПОАктёр
Пэттон
Освальт
- ЭГАктриса
Эйми
Гарсиа
- Актёр
Бен
Шварц
- Актёр
Джон
Дэйли
- МФАктриса
Мелисса
Фумеро
- Актёр
Сэм
Ричардсон
- ВМАктриса
Венди
Маклендон-Кови
- ББАктёр
Бек
Беннетт
- ТДАктёр
Тревор
Дивэлл
- Актёр
Джон
Хэмм
- ДБСценарист
Джордан
Блум
- БКСценарист
Бретт
Коули
- ДБПродюсер
Джордан
Блум
- БКПродюсер
Бретт
Коули
- ФДХудожник
Фрэнк
Дюран