Начало мультсериала о суперзлодее, который пытается захватить компанию и спасти брак от развода. Не пропустите новый ситком для взрослых Джордана Блюма и Паттона Освальта — «МОДОК». 1 сезон смотреть онлайн можно на нашем онлайн-сервисе уже сейчас!



В детстве Джордж Тарлтон подвергался насмешкам одноклассников за его мутировавшую голову. Спустя 35 лет мальчик становится суперзлодеем Модоком, который сражается против супергероев — Мстителей. Основав преступную организацию AIM, он убивает людей и разрушает все, что встречается на его пути. Однако AIM находится на грани банкротства. Чтобы спасти брак и компанию, Модок продает часть акций Остину Ван Дер Слиту, который вскоре берет под контроль лабораторию, оставляя Модока ни с чем.



Сможет ли Модок вернуть AIM, сохранить брак и вернуть доверие детей, оставшись при этом величайшим суперзлодеем, узнаем в 1 сезоне мультсериала «МОДОК». Все серии уже доступны на Wink — оформляйте подписку и наслаждайтесь просмотром проекта Hulu без рекламы!

