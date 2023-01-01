Биография

Джон Дэйли — американский актер, комик, писатель и продюсер. Известен по скетчам в сериале «Шоу Кролла». Родился и вырос в Питтсбурге. Джон впервые выступил с импровизациями и стендапом в Университете Питтсбурга на шоу Friday Night Improvs в 16 лет. В это же время он посещал школу искусств Университета Северной Каролины. Играл в Upright Citizens Brigade Theater более десяти лет. Вместе Бреттом Гельманом много лет выступал в составе комедийного рэп-дуэта Cracked Out. Озвучивал мультфильмы «Гриффины», «Американский папаша», «Обычное шоу», «Закусочная Боба», «Конь БоДжек», «Этот пес», «МОДОК». Фильмография Джона Дэйли насчитывает более 100 фильмов. Актер наиболее известен по таким проектам, как мультфильмы «Жизнь и приключения Тима», «Да здравствует королевская семья», «Джефф и инопланетяне», короткометражка «Мой воображаемый друг Фабио», комедии «Бета», «Делая детей», «Счастливы вместе», драмы «Видели ночь», «Найденные в Остине», «Умираю со смеху», боевик «Образцовый самец 2», эксцентричная комедия «Зачинщики», триллер «Счастливо».