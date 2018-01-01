Биография

Мелисса Фумеро — американская актриса и режиссер. Родилась в Линдхерсте 19 августа 1982 года. Когда девушке было 19 лет, она переехала в Нью-Йорк, чтобы поступить в университет. В 2003 году Мелисса получила степень бакалавра изящных искусств. Дебютировала как режиссер в 2019 году, когда сняла одну из серий 6 сезона сериала «Бруклин 9-9». Озвучивала безбашенный мультсериал «МОДОК». Фильмография Мелиссы Фумеро насчитывает более 20 проектов. Актриса наиболее известна по главной роли в драме «Дом, который построил Джек» 2013 года, американскому ситкому «Бруклин 9-9» и фильму Генри Барриаля «Драйвер-Икс» 2017 года.