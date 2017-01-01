Драйвер-Икс (фильм, 2017) смотреть онлайн
Сюжет
В прошлом Леонард владел музыкальным магазином, но времена изменились и в теперь он занят воспитанием двоих детей, а его жена строит карьеру. Когда в семье наступают финансовые сложности, Леонард решает подработать �таксистом. Погружаясь в жизнь ночного города, с помощью пассажиров такси он знакомится с современным миром: узнает о новых музыкальных стилях, отбивается от соблазнительных предложений и справляется с агрессивными клиентами.
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Информация
Рейтинг
5.8 IMDb
- ГБРежиссёр
Генри
Барриаль
- ПФАктёр
Патрик
Фабиан
- ТКАктриса
Таня
Кларк
- ДБАктёр
Десмин
Боргес
- ТШАктёр
Трэвис
Шульдт
- МФАктриса
Мелисса
Фумеро
- Актёр
Оскар
Нуньес
- НСАктриса
Нина
Сеникар
- ИТАктёр
Икбал
Теба
- МГАктёр
Макс
Гэйл
- ХААктриса
Хитер
Анкени
- РБАктёр
Рэндолл
Батинкофф
- МБАктёр
Марк
Бёрнэм
- ДКАктриса
Дженнифер
Кадена
- ТЭАктриса
Тара
Элизабет Коннер
- ККАктриса
Камилль
Креган
- ДДАктриса
Дорис
Дэвис
- ДДАктёр
Джемаль
Дэвид
- ДФАктёр
Джош
Фингерхат
- РГАктёр
Росс
Галло
- ЛГАктриса
Лина
Грин
- ДМАктёр
Джозеф
Майкл Харрис
- БХАктёр
Бен
Хенсли
- СХАктёр
Стив
Хэмпфри
- Актёр
Кайл
Каминский
- ККАктриса
Кэти
Кин
- ККАктриса
Кэйтлин
Кимболл
- ДКАктёр
Джереми
Клейн
- КРАктёр
Кайл
Риз Клейн
- ДКАктёр
Джон
Костри
- КЛАктёр
Константин
Лавиш
- ВЛАктриса
Валери
Лукас
- ММАктёр
Майкл
Минто
- ЭМАктриса
Энн
Мур
- ТПАктр�иса
Тиффани
Панхилейсон
- ДПАктёр
Джо
Пиз
- ЧФАктриса
Чейен
Филлипс
- КПАктриса
Кира
Прингл
- ЭРАктриса
Эдрианн
Ричардс
- БРАктёр
Блейк
Роббинс
- ССАктриса
Стэйси
Стюарт
- ССАктёр
Скотт
Субионо
- ЭТАктриса
Эсма
Торос
- ЭУАктриса
Эми
Ульрих
- ВУАктриса
Венис
Уивер
- ВУАктриса
Виенна
Уивер
- РУАктёр
Роб
Уэлш
- ГБСценарист
Генри
Барриаль
- ДДПродюсер
Дорис
Дэвис
- АКХудожница
Анна
Каракалу
- ЭСМонтажёр
Эрик
Страндт
- ЛХКомпозитор
Лили
Хейден