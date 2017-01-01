Драйвер-Икс (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

В прошлом Леонард владел музыкальным магазином, но времена изменились и в теперь он занят воспитанием двоих детей, а его жена строит карьеру. Когда в семье наступают финансовые сложности, Леонард решает подработать �таксистом. Погружаясь в жизнь ночного города, с помощью пассажиров такси он знакомится с современным миром: узнает о новых музыкальных стилях, отбивается от соблазнительных предложений и справляется с агрессивными клиентами.



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