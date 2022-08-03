Мистер Мерседес (сериал, 2019) сезон 3 смотреть онлайн
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О сериале
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Жертвой двух молодых людей, пытавшихся совершить ограбление, становится известный писатель Джон Ротштейн. На первый взгляд, убийство ничем не отличается от многих других, но герой Дональда Глисона подозревает, что всё это последствия зла, которое проникло в город вместе с Брейди. Вскоре выясняется, что нападавшие были среди посетителей той самой злополучной ярмарки вакансий. Трагическое событие прошлого продолжает влиять на людей, как бы старательно они не делали вид, что оставили все позади.
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Рейтинг
- Режиссёр
Джек
Бендер
- ЛИРежиссёр
Лора
Иннес
- КХРежиссёр
Кевин
Хукс
- Актёр
Брендан
Глисон
- Актёр
Джаррель
Джером
- Актёр
Гарри
Тредэвэй
- Актриса
Холланд
Тейлор
- Актриса
Брида
Вул
- ДЛАктриса
Джастин
Люпе
- МЭАктёр
Максимилиано
Эрнандес
- РСАктёр
Роберт
Стэнтон
- ГЭАктёр
Гэбриел
Эберт
- РНАктёр
Рармиан
Ньютон
- ДЭСценарист
Дэвид
Э. Келли
- Сценарист
Стивен
Кинг
- СОСценарист
Софи
Оуэнс-Бендер
- ДШСценарист
Джонатан
Шапиро
- Продюсер
Джек
Бендер
- Продюсер
Марти
Бауэн
- Продюсер
Вик
Годфри
- ХОХудожница
Ханна
Оуэнс-Бендер
- МСХудожник
Мэттью
Салливан
- МДХудожник
Марек
Добровольски
- Монтажёр
Дэвид
Эйзенберг
- ТТМонтажёр
Трой
Такаки
- ЭРОператор
Элиот
Рокетт
- ДВКомпозитор
Дэвид
Ванакор
- ЭРКомпозитор
Энтони
Роман
- ФМКомпозитор
Фил
Моссман