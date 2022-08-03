Новые серии триллера, снятого по роману Стивена Кинга, уже доступны на Wink! Что приготовили для зрителей шоураннеры, вы узнаете, если начнете смотреть онлайн сериал «Мистер Мерседес» 3 сезон в хорошем качестве.



Жертвой двух молодых людей, пытавшихся совершить ограбление, становится известный писатель Джон Ротштейн. На первый взгляд, убийство ничем не отличается от многих других, но герой Дональда Глисона подозревает, что всё это последствия зла, которое проникло в город вместе с Брейди. Вскоре выясняется, что нападавшие были среди посетителей той самой злополучной ярмарки вакансий. Трагическое событие прошлого продолжает влиять на людей, как бы старательно они не делали вид, что оставили все позади.



Чтобы наблюдать за ходом следствия, скорее начинайте смотреть онлайн сериал «Мистер Мерседес» 3 сезон в хорошем качестве.

