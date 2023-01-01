Мистер Мерседес
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Мистер Мерседес

Мистер Мерседес (сериал, 2017) смотреть онлайн

8.42017, Mr. Mercedes 3 сезона
Фантастика, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Полицейский Билл Ходжес уходит в отставку, но спокойно отдыхать на пенсии ему не дает нераскрытое дело о жестоком массовом убийстве, которое совершил психопат на Мерседесе. Преступник мечтает о славе и желает продолжить кровавую жатву. Между ним и Ходжесом начинается игра в кошки-мышки. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мистер Мерседес»

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