Министерство (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
Драматический сериал о двух заместителях министра, которые расхлебывают последствия решений своего эксцентричного начальника. У Гришко и Бранда — ответственная работа. Они — заместители начальника министерства строительного комплекса, которым практически каждый день нужно решать очередное срочное дело, ведь им лично приходится общаться с жителями их областного центра. Скандалы в прессе, люди, приковывающие себя к дверям министерства, висящие на горизонте увольнения — все это нужно разгребать Гришко и Бранду. Они хотят быть верными слугами народа, но их начальство не гнушается идти на сделки с совестью. Ко всему этому добавляются семейные проблемы, ведь отношения с женами, любовницами, детьми и родителями бывают не менее сложными, чем рабочие обязанности.
- ГФРежиссёр
Григорий
Федоров
- Актёр
Иван
Оганесян
- Актёр
Кирилл
Сафонов
- АПАктриса
Анна
Полупанова
- Актёр
Сергей
Колтаков
- Актриса
Ольга
Зайцева
- КЕАктёр
Кирилл
Ермичев
- Актёр
Виктор
Вержбицкий
- ССАктёр
Сергей
Сотников
- Актриса
Евгения
Ахременко
- ККАктриса
Катерина
Ковальчук
- ППСценарист
Павел
Павлов
- ПКСценарист
Павел
Косов
- ДТСценарист
Дмитрий
Терехов
- РМПродюсер
Рафаел
Минасбекян
- Продюсер
Джаник
Файзиев
- Продюсер
Александр
Бондарев
- ТВПродюсер
Татьяна
Венгерова
- ДПХудожник
Дмитрий
Петухов
- ЕГХудожница
Евгения
Голубцова
- АЕХудожник
Анатолий
Еникеев
- МВМонтажёр
Марина
Васильева
- ОПМонтажёр
Ольга
Прошкина
- АКОператор
Александр
Кипер
- СДКомпозитор
Сергей
Дудаков