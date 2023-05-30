Министерство (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Министерство. Сезон 1
Министерство (сериал, 2020) сезон 1

2020, Министерство. Сезон 1 8 серий
Драма16+
Драматический сериал о двух заместителях министра, которые расхлебывают последствия решений своего эксцентричного начальника. У Гришко и Бранда — ответственная работа. Они — заместители начальника министерства строительного комплекса, которым практически каждый день нужно решать очередное срочное дело, ведь им лично приходится общаться с жителями их областного центра. Скандалы в прессе, люди, приковывающие себя к дверям министерства, висящие на горизонте увольнения — все это нужно разгребать Гришко и Бранду. Они хотят быть верными слугами народа, но их начальство не гнушается идти на сделки с совестью. Ко всему этому добавляются семейные проблемы, ведь отношения с женами, любовницами, детьми и родителями бывают не менее сложными, чем рабочие обязанности.

Страна
Россия
Жанр
Драма

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb

