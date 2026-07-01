Маугли и его новая подруга помогают зверям из джунглей и противостоят злобному Шер-Хану. Мультсериал «Маугли и Акира. Новые приключения» — красочная сказка для юного зрителя с любимыми героями Редьярда Киплинга.



Мальчик Маугли вырос в семействе волков и всю жизнь общался лишь со зверями. Он — единственный человек, живущий в джунглях, и друзья, среди которых медведь Балу и Багира, называют его «голокожим». Но вот однажды он сталкивается с Акирой, девочкой из деревни. Появление второй «голокожей» тут же привлекает внимание тигра Шер-Хана, который видит в ней легкую добычу, но Акира оказывается умной и ловкой девочкой, которая не даст в обиду ни себя, ни друзей. Маугли и Акира начинают исследовать джунгли вместе, и там их ждет немало опасностей и веселья.



Какие открытия припасла для них дикая природа, покажет мультик «Маугли и Акира. Новые приключения» (2026), найти который можно на Wink.

