Контент станет доступным 15.09.2026
Маугли и Акира. Новые приключения (мультсериал, 2026) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн
- 6+15сентября
Маугли и Акира. Новые приключения
Сезон 2 Серия 1
- 6+15сентября
Маугли и Акира. Новые приключения
Сезон 2 Серия 2
- 6+15сентября
Маугли и Акира. Новые приключения
Сезон 2 Серия 3
- 6+15сентября
Маугли и Акира. Новые приключения
Сезон 2 Серия 4
- 6+15сентября
Маугли и Акира. Новые приключения
Сезон 2 Серия 5
- 6+15сентября
Маугли и Акира. Новые приключения
Сезон 2 Серия 6
- 6+15сентября
Маугли и Акира. Новые приключения
Сезон 2 Серия 7
- 6+15сентября
Маугли и Акира. Новые приключения
Сезон 2 Серия 8
- 6+15сентября
Маугли и Акира. Новые приключения
Сезон 2 Серия 9
- 6+15сентября
Маугли и Акира. Новые приключения
Сезон 2 Серия 10
- 6+15сентября
Маугли и Акира. Новые приключения
Сезон 2 Серия 11
- 6+15сентября
Маугли и Акира. Новые приключения
Сезон 2 Серия 12
- 6+15сентября
Маугли и Акира. Новые приключения
Сезон 2 Серия 13
- 6+15ноября
Маугли и Акира. Новые приключения
Сезон 2 Серия 14
- 6+15ноября
Маугли и Акира. Новые приключения
Сезон 2 Серия 15
- 6+15ноября
Маугли и Акира. Новые приключения
Сезон 2 Серия 16
- 6+15ноября
Маугли и Акира. Новые приключения
Сезон 2 Серия 17
- 6+15ноября
Маугли и Акира. Новые приключения
Сезон 2 Серия 18
- 6+15ноября
Маугли и Акира. Новые приключения
Сезон 2 Серия 19
- 6+15ноября
Маугли и Акира. Новые приключения
Сезон 2 Серия 20
- 6+15ноября
Маугли и Акира. Новые приключения
Сезон 2 Серия 21
- 6+15ноября
Маугли и Акира. Новые приключения
Сезон 2 Серия 22
- 6+15ноября
Маугли и Акира. Новые приключения
Сезон 2 Серия 23
- 6+15ноября
Маугли и Акира. Новые приключения
Сезон 2 Серия 24
- 6+15ноября
Маугли и Акира. Новые приключения
Сезон 2 Серия 25
- 6+15ноября
Маугли и Акира. Новые приключения
Сезон 2 Серия 26
О сериале
Маугли и его новая подруга помогают зверям из джунглей и противостоят злобному Шер-Хану. Мультсериал «Маугли и Акира. Новые приключения» — красочная сказка для юного зрителя с любимыми героями Редьярда Киплинга.
Мальчик Маугли вырос в семействе волков и всю жизнь общался лишь со зверями. Он — единственный человек, живущий в джунглях, и друзья, среди которых медведь Балу и Багира, называют его «голокожим». Но вот однажды он сталкивается с Акирой, девочкой из деревни. Появление второй «голокожей» тут же привлекает внимание тигра Шер-Хана, который видит в ней легкую добычу, но Акира оказывается умной и ловкой девочкой, которая не даст в обиду ни себя, ни друзей. Маугли и Акира начинают исследовать джунгли вместе, и там их ждет немало опасностей и веселья.
Какие открытия припасла для них дикая природа, покажет мультик «Маугли и Акира. Новые приключения» (2026), найти который можно на Wink.
СтранаСингапур, Индия, ОАЭ, Ирландия
ЖанрКомедия, Приключения, Мультсериалы
Рейтинг
- МОРежиссёр
Морган
О’Брайен
- КМАктриса
Клэр
Морган
- ШОАктёр
Шэйн
О’Ригэн
- АДАктёр
Алекс
Джордан
- ТДАктёр
Тим
Дэнн
- ДХАктёр
Дэвид
Холт
- ДРАктриса
Джесс
Робинсон
- ДНАктёр
Джиллз
Нью
- ДССценарист
Джефф
Сейджер
- ЭССценарист
Эрик
Стейнхарт
- ММПродюсер
Манодж
Мишра
- КППродюсер
Катерина
Пшеницына
- ПКПродюсер
Пол
Камминс
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ИМАктёр дубляжа
Иван
Мишин
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- КЛКомпозитор
Кристоф
Лапинта
- АКРежиссёр дубляжа
Алексей
Климась