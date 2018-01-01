Wink
Детям
Маугли и Акира. Новые приключения
Актёры и съёмочная группа сериала «Маугли и Акира. Новые приключения»

Актёры и съёмочная группа сериала «Маугли и Акира. Новые приключения»

Режиссёры

Морган О’Брайен

Морган О’Брайен

Morgan O'Brien
Режиссёр

Актёры

Клэр Морган

Клэр Морган

Claire Morgan
Актриса
Шэйн О’Ригэн

Шэйн О’Ригэн

Shane O'Regan
Актёр
Алекс Джордан

Алекс Джордан

Alex Jordan
Актёр
Тим Дэнн

Тим Дэнн

Tim Dann
Актёр
Дэвид Холт

Дэвид Холт

David Holt
Актёр
Джесс Робинсон

Джесс Робинсон

Jess Robinson
Актриса
Джиллз Нью

Джиллз Нью

Giles New
Актёр

Сценаристы

Джефф Сейджер

Джефф Сейджер

Jeff Sager
Сценарист
Эрик Стейнхарт

Эрик Стейнхарт

Eric Steinhart
Сценарист

Продюсеры

Манодж Мишра

Манодж Мишра

Manoj Mishra
Продюсер
Катерина Пшеницына

Катерина Пшеницына

Продюсер
Пол Камминс

Пол Камминс

Paul Cummins
Продюсер

Актёры дубляжа

Василиса Эльдарова

Василиса Эльдарова

Актриса дубляжа
Александр Коврижных

Александр Коврижных

Актёр дубляжа
Иван Мишин

Иван Мишин

Актёр дубляжа
Глеб Глушенков

Глеб Глушенков

Актёр дубляжа
Геннадий Новиков

Геннадий Новиков

Актёр дубляжа
Евгений Рубцов

Евгений Рубцов

Актёр дубляжа
Лина Иванова

Лина Иванова

Актриса дубляжа
Даниил Эльдаров

Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа

Композиторы

Кристоф Лапинта

Кристоф Лапинта

Christophe Lapinta
Композитор

Режиссёры дубляжа

Алексей Климась

Алексей Климась

Режиссёр дубляжа