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Любовь с испытательным сроком
1-й сезон

Любовь с испытательным сроком (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

9.42013, Любовь с испытательным сроком. Сезон 1 2 серии
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Павел, 35-летний вдовец, один воспитывает двоих детей: Люсю восьми лет и Петю четырех лет. Павел держит пасеку в деревне, и постоянная занятость не позволяет ему уделять достаточное внимание его детям. Когда инспекторы из службы по делам детей собираются забрать Петю и Люсю в интернат, Павел принимает радикальное решение. Он помещает объявление в газете о том, что ему нужна жена, которая могла бы присмотреть за его детьми.

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Информация

Страна
Украина
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Любовь с испытательным сроком»