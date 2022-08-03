Любовь с испытательным сроком (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.52013, Любовь с испытательным сроком. Серия 2
Мелодрама12+
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О сериале
Павел, 35-летний вдовец, один воспитывает двоих детей: Люсю восьми лет и Петю четырех лет. Павел держит пасеку в деревне, и постоянная занятость не позволяет ему уделять достаточное внимание его детям. Когда инспекторы из службы по делам детей собираются забрать Петю и Люсю в интернат, Павел принимает радикальное решение. Он помещает объявление в газете о том, что ему нужна жена, которая могла бы присмотреть за его детьми.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.3 IMDb
- АИРежиссёр
Александр
Итыгилов мл.
- АБАктёр
Андрей
Биланов
- Актриса
Алла
Юганова
- ДБАктриса
Дарья
Боцманова
- ИНАктёр
Илья
Николаев
- АДАктёр
Александр
Данильченко
- ЕГАктриса
Евгения
Гладий
- ФГАктёр
Федор
Гуринец
- АКАктриса
Анастасия
Касилова
- ЮДАктёр
Юрий
Дяк
- АЧАктриса
Анастасия
Чепелюк
- МБСценарист
Мария
Бек
- ЕБСценарист
Елена
Бойко
- ИЗПродюсер
Ирина
Заря
- ИЧПродюсер
Ирина
Чемерис
- МПХудожница
Марина
Пшеничникова
- ГБХудожник
Григорий
Бабенко
- АКМонтажёр
Андрей
Косинский
- ЕАОператор
Евгений
Адаменко
- РДКомпозитор
Роман
Дудчик