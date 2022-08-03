Любовь с испытательным сроком (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Любовь с испытательным сроком. Серия 1
Мелодрама12+

Павел, 35-летний вдовец, один воспитывает двоих детей: Люсю восьми лет и Петю четырех лет. Павел держит пасеку в деревне, и постоянная занятость не позволяет ему уделять достаточное внимание его детям. Когда инспекторы из службы по делам детей собираются забрать Петю и Люсю в интернат, Павел принимает радикальное решение. Он помещает объявление в газете о том, что ему нужна жена, которая могла бы присмотреть за его детьми.

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.3 IMDb

