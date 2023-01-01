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Лев Толстой (1984)
1-й сезон

Лев Толстой (1984) (сериал, 1984) сезон 1 смотреть онлайн

8.61984, Лев Толстой (1984). Сезон 1 2 серии
Драмы0+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Двухсерийный фильм о последних годах жизни классика русской литературы, ставший последней работой советского киноклассика Сергея Герасимова. На излeте первого десятилетия ХХ века Лев Толстой живет в своем родном имении в Ясной Поляне. Старость писателя благополучна и обеспечена, но мысли то и дело возвращают его во времена юности. Он вспоминает переломные для формирования его политических и социальных взглядов моменты и принимает роковое решение о побеге из дома.

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Информация

Страна
СССР
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb