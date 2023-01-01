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Лев Толстой (1984)
Актёры и съёмочная группа сериала «Лев Толстой (1984)»

Актёры и съёмочная группа сериала «Лев Толстой (1984)»

Режиссёры

Сергей Герасимов

Сергей Герасимов

Режиссёр

Актёры

Сергей Герасимов

Сергей Герасимов

АктёрЛев Толстой
Тамара Макарова

Тамара Макарова

АктрисаСофья Андреевна
Борживой Навратил

Борживой Навратил

Borivoj Navrátil
АктёрДушан Петрович Маковитский
Алексей Петренко

Алексей Петренко

АктёрВладимир Георгиевич Чертков
Екатерина Васильева

Екатерина Васильева

АктрисаАлександра Львовна
Виктор Проскурин

Виктор Проскурин

АктёрАндрей Львович
Николай Ерёменко мл.

Николай Ерёменко мл.

АктёрАлександр Борисович Голденвейзер
Алексей Шмаринов

Алексей Шмаринов

АктёрА. П. Сергиенко
Вячеслав Баранов

Вячеслав Баранов

АктёрВ. Ф. Булгаков
Марина Гаврилко

Марина Гаврилко

АктрисаМария Николаевна Толстая

Сценаристы

Сергей Герасимов

Сергей Герасимов

Сценарист

Художники

Элла Маклакова

Элла Маклакова

Художница

Операторы

Сергей Филиппов

Сергей Филиппов

Оператор

Композиторы

Павел Чекалов

Павел Чекалов

Композитор