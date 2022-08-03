Лев Толстой (1984) (сериал, 1984) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Двухсерийный фильм о последних годах жизни классика русской литературы, ставший последней работой советского киноклассика Сергея Герасимова. На излeте первого десятилетия ХХ века Лев Толстой живет в своем родном имении в Ясной Поляне. Старость писателя благополучна и обеспечена, но мысли то и дело возвращают его во времена юности. Он вспоминает переломные для формирования его политических и социальных взглядов моменты и принимает роковое решение о побеге из дома.

