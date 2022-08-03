Лев Толстой (1984) (сериал, 1984) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
8.81984, Лев Толстой (1984). Серия 1
Драма0+
Сезоны и серии
О сериале
Двухсерийный фильм о последних годах жизни классика русской литературы, ставший последней работой советского киноклассика Сергея Герасимова. На излeте первого десятилетия ХХ века Лев Толстой живет в своем родном имении в Ясной Поляне. Старость писателя благополучна и обеспечена, но мысли то и дело возвращают его во времена юности. Он вспоминает переломные для формирования его политических и социальных взглядов моменты и принимает роковое решение о побеге из дома.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.9 IMDb
- СГРежиссёр
Сергей
Герасимов
- СГАктёр
Сергей
Герасимов
- ТМАктриса
Тамара
Макарова
- БНАктёр
Борживой
Навратил
- Актёр
Алексей
Петренко
- ЕВАктриса
Екатерина
Васильева
- Актёр
Виктор
Проскурин
- Актёр
Николай
Ерёменко мл.
- АШАктёр
Алексей
Шмаринов
- ВБАктёр
Вячеслав
Баранов
- МГАктриса
Марина
Гаврилко
- СГСценарист
Сергей
Герасимов
- ЭМХудожница
Элла
Маклакова
- СФОператор
Сергей
Филиппов
- ПЧКомпозитор
Павел
Чекалов