Лев Толстой (1984). Серия 1
Wink
Сериалы
Лев Толстой (1984)
1-й сезон
1-я серия

Лев Толстой (1984) (сериал, 1984) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.81984, Лев Толстой (1984). Серия 1
Драма0+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Двухсерийный фильм о последних годах жизни классика русской литературы, ставший последней работой советского киноклассика Сергея Герасимова. На излeте первого десятилетия ХХ века Лев Толстой живет в своем родном имении в Ясной Поляне. Старость писателя благополучна и обеспечена, но мысли то и дело возвращают его во времена юности. Он вспоминает переломные для формирования его политических и социальных взглядов моменты и принимает роковое решение о побеге из дома.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.9 IMDb