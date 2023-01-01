Красная королева (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

«Красная королева» — сериал из 12 серий, основанный на биографии �таинственной советской манекенщицы Регины Збарской. «Красная королева», 1 сезон, рассказывает о простой девушке, решившей отправиться в Москву, после того как ее мать посадили в тюрьму за убийство.



После семейной трагедии Зоя Колесникова меняет имя и становится Региной — она уезжает в Москву, чтобы позабыть обо всем случившимся и выучиться на бухгалтера. Но судьба предлагает ей другой путь — красавицу Регину замечает главный модельер СССР и предлагает ей работу в Доме моделей. Но что, если кто-то узнает о прошлом девушки?



Регине предстоит непростая жизнь, ведь такая красота зачастую несет не только радость, но и угрозу. На нее обращают внимание мужчины, с которыми лучше не связываться. Ее ждет много любви — но, в основном, несчастной. Чем же завершится трагическая судьба первой красавицы СССР? Сериал «Красная королева» смотреть онлайн на Wink!



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