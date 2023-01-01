Красная королева (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+52 мин
Красная королева
Сезон 1 Серия 1
- 18+54 мин
Красная королева
Сезон 1 Серия 2
- 18+53 мин
Красная королева
Сезон 1 Серия 3
- 18+54 мин
Красная королева
Сезон 1 Серия 4
- 18+56 мин
Красная королева
Сезон 1 Серия 5
- 18+53 мин
Красная королева
Сезон 1 Серия 6
- 18+56 мин
Красная королева
Сезон 1 Серия 7
- 18+56 мин
Красная королева
Сезон 1 Серия 8
- 18+54 мин
Красная королева
Сезон 1 Серия 9
- 18+54 мин
Красная королева
Сезон 1 Серия 10
- 18+53 мин
Красная королева
Сезон 1 Серия 11
- 18+53 мин
Красная королева
Сезон 1 Серия 12
Сюжет
«Красная королева» — сериал из 12 серий, основанный на биографии �таинственной советской манекенщицы Регины Збарской. «Красная королева», 1 сезон, рассказывает о простой девушке, решившей отправиться в Москву, после того как ее мать посадили в тюрьму за убийство.
После семейной трагедии Зоя Колесникова меняет имя и становится Региной — она уезжает в Москву, чтобы позабыть обо всем случившимся и выучиться на бухгалтера. Но судьба предлагает ей другой путь — красавицу Регину замечает главный модельер СССР и предлагает ей работу в Доме моделей. Но что, если кто-то узнает о прошлом девушки?
Регине предстоит непростая жизнь, ведь такая красота зачастую несет не только радость, но и угрозу. На нее обращают внимание мужчины, с которыми лучше не связываться. Ее ждет много любви — но, в основном, несчастной. Чем же завершится трагическая судьба первой красавицы СССР? Сериал «Красная королева» смотреть онлайн на Wink!
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Информац�ия
Рейтинг
- АРРежиссёр
Алёна
Райнер
- Актриса
Ксения
Лукьянчикова
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актёр
Анатолий
Руденко
- ТЧАктриса
Татьяна
Чердынцева
- ЕДАктриса
Елена
Дубровская
- ВСАктёр
Владимир
Скорик
- Актриса
Янина
Студилина
- МШАктёр
Михаил
Шамигулов
- ПТАктриса
Полина
Тарасова
- АЛАктриса
Анна
Лапина
- ЕБСценарист
Елена
Бойко
- МБСценарист
Мария
Бек
- ВМПродюсер
Виктор
Мирский
- МАПродюсер
Максим
Асадчий
- МУПродюсер
Максим
Уханов
- АТХудожник
Александр
Толкачёв
- ЮГХудожник
Юрий
Григорович
- ИГХудожница
Ирина
Гришан
- АСОператор
Александр
Смирнов
- ААКомпозитор
Алексей
Айги