Красная королева (сериал, 2015) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+52 мин
Красная королева
Сезон 1 Серия 1
- 18+54 мин
Красная королева
Сезон 1 Серия 2
- 18+53 мин
Красная королева
Сезон 1 Серия 3
- 18+54 мин
Красная королева
Сезон 1 Серия 4
- 18+56 мин
Красная королева
Сезон 1 Серия 5
- 18+53 мин
Красная королева
Сезон 1 Серия 6
- 18+56 мин
Красная королева
Сезон 1 Серия 7
- 18+56 мин
Красная королева
Сезон 1 Серия 8
- 18+54 мин
Красная королева
Сезон 1 Серия 9
- 18+54 мин
Красная королева
Сезон 1 Серия 10
- 18+53 мин
Красная королева
Сезон 1 Серия 11
- 18+53 мин
Красная королева
Сезон 1 Серия 12
Сюжет
«Красная королева» — сериал, основанный на биографии известной �советской манекенщицы Регины Збарской.
Главная героиня сериала — Зоя Колесникова, обычная девушка из маленького городка, чья жизнь резко меняется, когда ее мать обвиняют в убийстве. Стремясь забыть все, что произошло, Зоя меняет имя — теперь она Регина, что значит «царица», — и уезжает в Москву поступать в институт. Жизнь в столице оказывается непростой, но вскоре девушку замечает художник-модельер Дома моделей. Регина и поверить бы не могла, что когда-то ее назовут «самым красивым оружием Кремля» и она будет ходить по подиуму в красном, как настоящая королева.
Но путь на вершину труден, особенно в эпоху тотальных запретов: Регине предстоит столкнуться с КГБ, предательством подруг и возлюбленных, гибелью близких. Сможет ли она справиться? Сериал «Красная королева» завораживает зрителя своими захватывающими сюжетными поворотами и искренней игрой актеров. Смотреть «Красная королева» приглашаем на Wink.
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Информация
Рейтинг
- АРРежиссёр
Алёна
Райнер
- Актриса
Ксения
Лукьянчикова
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актёр
Анатолий
Руденко
- ТЧАктриса
Татьяна
Чердынцева
- ЕДАктриса
Елена
Дубровская
- ВСАктёр
Владимир
Скорик
- Актриса
Янина
Студилина
- МШАктёр
Михаил
Шамигулов
- ПТАктриса
Полина
Тарасова
- АЛАктриса
Анна
Лапина
- ЕБСценарист
Елена
Бойко
- МБСценарист
Мария
Бек
- ВМПродюсер
Виктор
Мирский
- МАПродюсер
Максим
Асадчий
- МУПродюсер
Максим
Уханов
- АТХудожник
Александр
Толкачёв
- ЮГХудожник
Юрий
Григорович
- ИГХудожница
Ирина
Гришан
- АСОператор
Александр
Смирнов
- ААКомпозитор
Алексей
Айги