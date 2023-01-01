Красная королева (сериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

«Красная королева» — сериал, основанный на биографии известной �советской манекенщицы Регины Збарской.



Главная героиня сериала — Зоя Колесникова, обычная девушка из маленького городка, чья жизнь резко меняется, когда ее мать обвиняют в убийстве. Стремясь забыть все, что произошло, Зоя меняет имя — теперь она Регина, что значит «царица», — и уезжает в Москву поступать в институт. Жизнь в столице оказывается непростой, но вскоре девушку замечает художник-модельер Дома моделей. Регина и поверить бы не могла, что когда-то ее назовут «самым красивым оружием Кремля» и она будет ходить по подиуму в красном, как настоящая королева.



Но путь на вершину труден, особенно в эпоху тотальных запретов: Регине предстоит столкнуться с КГБ, предательством подруг и возлюбленных, гибелью близких. Сможет ли она справиться? Сериал «Красная королева» завораживает зрителя своими захватывающими сюжетными поворотами и искренней игрой актеров. Смотреть «Красная королева» приглашаем на Wink.



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