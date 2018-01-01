Коронация (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
7.92019, Коронация. Сезон 1 4 серии
Драма, Исторический18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Сериал Алексея Учителя затрагивает малоизвестные стороны жизни последнего русского императора Николая II. В центре сюжета — запутанные отношения правителя с балериной Матильдой Кшесинской. Сериал покажет всю глубину личных сомнений императора, рисуя его как сложную многогранную личность.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма, Триллер
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
3.9 IMDb
- Режиссёр
Алексей
Учитель
- МОАктриса
Михалина
Ольшаньская
- Актёр
Ларс
Айдингер
- ЛВАктриса
Луиза
Вольфрам
- Актёр
Данила
Козловский
- Актриса
Ингеборга
Дапкунайте
- Актёр
Сергей
Гармаш
- Актёр
Евгений
Миронов
- Актёр
Григорий
Добрыгин
- Актриса
Галина
Тюнина
- Актёр
Виталий
Коваленко
- АТСценарист
Александр
Терехов
- Продюсер
Алексей
Учитель
- АДПродюсер
Александр
Достман
- ВВПродюсер
Владимир
Винокур
- ВЗХудожница
Вера
Зелинская
- Художница
Елена
Жукова
- НВХудожница
Надежда
Васильева
- ДДМонтажёр
Даша
Данилова
- ЮКОператор
Юрий
Клименко
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами