Коронация (сериал, 2019) смотреть онлайн
7.92019, Коронация 1 сезон
Драмы, Триллеры18+
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Сюжет
Сериал Алексея Учителя затрагивает малоизвестные стороны жизни последнего русского императора Николая II. В центре сюжета — запутанные отношения правителя с балериной Матильдой Кшесинской. Сериал покажет всю глубину личных сомнений императора, рисуя его как сложную многогранную личность. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыИсторические, Русские, Драмы, Мини-сериалы, Триллеры
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
3.9 IMDb
- Режиссёр
Алексей
Учитель
- МОАктриса
Михалина
Ольшаньская
- Актёр
Ларс
Айдингер
- ЛВАктриса
Луиза
Вольфрам
- Актёр
Данила
Козловский
- Актриса
Ингеборга
Дапкунайте
- Актёр
Сергей
Гармаш
- Актёр
Евгений
Миронов
- Актёр
Григорий
Добрыгин
- Актриса
Галина
Тюнина
- Актёр
Виталий
Коваленко
- АТСценарист
Александр
Терехов
- Продюсер
Алексей
Учитель
- АДПродюсер
Александр
Достман
- ВВПродюсер
Владимир
Винокур
- ВЗХудожница
Вера
Зелинская
- Художница
Елена
Жукова
- НВХудожница
Надежда
Васильева
- ДДМонтажёр
Даша
Данилова
- ЮКОператор
Юрий
Клименко
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами