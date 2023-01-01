Коронация (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Сериал Алексея Учителя затрагивает малоизвестные стороны жизни последнего русского императора Николая II. В центре сюжета — запутанные отношения правителя с балериной Матильдой Кшесинской. Сериал покажет всю глубину личных сомнений императора, рисуя его как сложную многогранную личность. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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