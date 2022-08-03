WinkСериалыКоготь из Мавритании1-й сезон
Коготь из Мавритании (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн
8.52015, Коготь из Мавритании. Сезон 1 4 серии
Детектив, Триллер12+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Как часто в криминальной хронике встречаются сообщения, что серийного маньяка пытались поймать «на живца»? Теперь представьте, как юная девушка, работающая такой «приманкой», неожиданно пропадает из зоны контроля правоохранительных органов и остаeтся один на один с безжалостным убийцей.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
- НХРежиссёр
Наталья
Хлопецкая
- Актриса
Александра
Тюфтей
- Актёр
Сергей
Жарков
- Актриса
Вера
Воронкова
- Актёр
Илья
Древнов
- МХАктриса
Мария
Хлопецкая
- АТАктёр
Андрей
Торхов
- ВКАктёр
Владимир
Колида
- СГАктёр
Сергей
Галахов
- СХАктёр
Сергей
Холмогоров
- ВДАктёр
Владимир
Демидов
- НХСценарист
Наталья
Хлопецкая
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- ЗЯПродюсер
Зара
Янгульбиева
- ЛНМонтажёр
Любава
Нечистяк
- ЕХОператор
Евгений
Хлопецкий
- Композитор
Анатолий
Зубков