Wink
Сериалы
Коготь из Мавритании
1-й сезон

Коготь из Мавритании (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

8.52015, Коготь из Мавритании. Сезон 1 4 серии
Детектив, Триллер12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Как часто в криминальной хронике встречаются сообщения, что серийного маньяка пытались поймать «на живца»? Теперь представьте, как юная девушка, работающая такой «приманкой», неожиданно пропадает из зоны контроля правоохранительных органов и остаeтся один на один с безжалостным убийцей.

Страна
Россия
Жанр
Детектив, Триллер

Рейтинг

7.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Коготь из Мавритании»