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Карточный домик
3-й сезон

Карточный домик (сериал, 2015) сезон 3 смотреть онлайн

8.92015, House of Cards 13 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Главный политический сериал современности. Конгрессмен Фрэнк Андервуд и его жена Клэр начисто лишены принципов и готовы на всe ради власти. С помощью интриг, манипуляций и силовых методов они планомерно завоевывают всe более высокие государственные посты и всегда остаются безнаказанными.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Карточный домик»