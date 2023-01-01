Карточный домик
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Карточный домик

Карточный домик (сериал, 2013) смотреть онлайн

8.92013, House of Cards 6 сезонов
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Главный политический сериал современности. Конгрессмен Фрэнк Андервуд и его жена Клэр начисто лишены принципов и готовы на всe ради власти. С помощью интриг, манипуляций и силовых методов они планомерно завоевывают всe более высокие государственные посты и всегда остаются безнаказанными.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Карточный домик»

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