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И снова Анискин
1-й сезон

И снова Анискин (сериал, 1977) сезон 1 смотреть онлайн

9.61977, И снова Анискин. Сезон 1 3 серии
Криминал, Детективы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Заключительная часть детективной серии о Фeдоре Анискине, с виду простоватом, но проницательном участковом. На этот раз ему предстоит расследовать ограбление деревенского музея прикладного искусства, откуда злоумышленники похитили керамику. Улик мало, подозреваемых много, а постоянно всплывающие детали только запутывают дело. Анискину предстоит провести множество допросов и узнать о жителях деревни немало нового.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «И снова Анискин»

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