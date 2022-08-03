И снова Анискин (сериал, 1977) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Заключительная часть детективной серии о Фeдоре Анискине, с виду простоватом, но проницательном участковом. На этот раз ему предстоит расследовать ограбление деревенского музея прикладного искусства, откуда злоумышленники похитили керамику. Улик мало, подозреваемых много, а постоянно всплывающие детали только запутывают дело. Анискину предстоит провести множество допросов и узнать о жителях деревни немало нового.

