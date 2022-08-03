WinkСериалыИ снова Анискин1-й сезон3-я серия
И снова Анискин (сериал, 1977) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
9.61977, И снова Анискин. Серия 3
Криминал, Детектив12+
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О сериале
Заключительная часть детективной серии о Фeдоре Анискине, с виду простоватом, но проницательном участковом. На этот раз ему предстоит расследовать ограбление деревенского музея прикладного искусства, откуда злоумышленники похитили керамику. Улик мало, подозреваемых много, а постоянно всплывающие детали только запутывают дело. Анискину предстоит провести множество допросов и узнать о жителях деревни немало нового.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ВИРежиссёр
Виталий
Иванов
- Режиссёр
Михаил
Жаров
- Актёр
Михаил
Жаров
- Актриса
Татьяна
Пельтцер
- НПАктёр
Никита
Подгорный
- Актриса
Лидия
Смирнова
- Актёр
Роман
Ткачук
- ВБАктёр
Виктор
Борцов
- Актёр
Борис
Щербаков
- ВНАктёр
Валерий
Носик
- ЮПАктёр
Юрий
Пузырёв
- Актёр
Александр
Белявский
- ВЛСценарист
Виль
Липатов
- СППродюсер
Светлана
Павлова
- ЭМХудожница
Эмма
Малая
- ИДМонтажёр
Ида
Дорофеева
- ВШКомпозитор
Владимир
Шаинский