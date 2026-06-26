Громкий вопрос. Сезон 1
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Громкий вопрос
1-й сезон

Громкий вопрос (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

2021, Громкий вопрос. Сезон 1 17 серий
ТВ-шоу18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Игровое шоу, в котором актеры «Импровизации» Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко должны понять приглашенного гостя и ответить правильно на вопросы. Есть одна проблема: они совершенно не слышат друг друга и должны будут ОРАТЬ ОТВЕТ!

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

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