Громкий вопрос. Сезон 1. Серия 16
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Громкий вопрос
1-й сезон
16-я серия
2021, Громкий вопрос. Сезон 1. Серия 16
ТВ-шоу18+
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Громкий вопрос (сериал, 2021) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Игровое шоу, в котором актеры «Импровизации» Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко должны понять приглашенного гостя и ответить правильно на вопросы. Есть одна проблема: они совершенно не слышат друг друга и должны будут ОРАТЬ ОТВЕТ!

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
40 мин / 00:40

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