Игровое шоу, в котором актеры «Импровизации» Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко должны понять приглашенного гостя и ответить правильно на вопросы. Есть одна проблема: они совершенно не слышат друг друга и должны будут ОРАТЬ ОТВЕТ!

