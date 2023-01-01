Государственная граница. Ложная цель. Сезон 1
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Государственная граница. Ложная цель
1-й сезон

Государственная граница. Ложная цель (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

8.82015, Государственная граница. Ложная цель. Сезон 1 2 серии
Драмы18+

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1-й сезон

Сюжет

Действие новой ленты разворачивается на фоне развала СССР. Офицер-пограничник Антон Пекарский, пройдя войну в Афганистане и отслужив десять лет на границе в Средней Азии, становится ненужным распадающемуся на части государству и возвращается в родную Беларусь. Однако знания и верность долгу опытного пограничника оказываются востребованными на Родине, где создаются новые национальные службы охраны рубежей.

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Информация

Страна
Беларусь
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Государственная граница. Ложная цель»

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