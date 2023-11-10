Государственная граница. Ложная цель. Сезон 1. Серия 2
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Государственная граница. Ложная цель
1-й сезон
2-я серия

Государственная граница. Ложная цель (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.92015, Государственная граница. Ложная цель. Сезон 1. Серия 2
Драма18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Действие новой ленты разворачивается на фоне развала СССР. Офицер-пограничник Антон Пекарский, пройдя войну в Афганистане и отслужив десять лет на границе в Средней Азии, становится ненужным распадающемуся на части государству и возвращается в родную Беларусь. Однако знания и верность долгу опытного пограничника оказываются востребованными на Родине, где создаются новые национальные службы охраны рубежей.

Страна
Беларусь
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

6.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Государственная граница. Ложная цель»