Государственная граница. Ложная цель (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
8.92015, Государственная граница. Ложная цель. Сезон 1. Серия 1
Драма18+
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О сериале
Действие новой ленты разворачивается на фоне развала СССР. Офицер-пограничник Антон Пекарский, пройдя войну в Афганистане и отслужив десять лет на границе в Средней Азии, становится ненужным распадающемуся на части государству и возвращается в родную Беларусь. Однако знания и верность долгу опытного пограничника оказываются востребованными на Родине, где создаются новые национальные службы охраны рубежей.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
- ИЧРежиссёр
Игорь
Четвериков
- СТРежиссёр
Сергей
Талыбов
- АФАктёр
Андрей
Фролов
- Актёр
Павел
Харланчук
- ИДАктёр
Игорь
Денисов
- СДАктёр
Саид
Дашук-Нигматулин
- ФФАктёр
Фуркат
Файзиев
- ММАктёр
Михаил
Мартьянов
- ВПАктриса
Вероника
Пляшкевич
- МШАктёр
Матвей
Шкуратов
- Актёр
Дмитрий
Ратомский
- АКАктриса
Алёна
Козырева
- ВЗСценарист
Валентин
Залужный
- ИЦСценарист
Илья
Цофин
- ИЧСценарист
Игорь
Четвериков
- ВЛСценарист
Виктор
Лобкович
- ВЛПродюсер
Виктор
Лобкович
- ММПродюсер
Михаил
Марфин
- АТХудожник
Андрей
Толстик
- МКОператор
Максим
Куровский
- ВСКомпозитор
Владимир
Сивицкий
- БЛКомпозитор
Борис
Ланьков