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Если ты не со мной
1-й сезон

Если ты не со мной (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

9.12014, Если ты не со мной. Сезон 1 2 серии
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Зарина – цыганка из табора, свободная и красивая. Сын самого барона без ума от Зарины и готов связать с ней свою судьбу. Но, вопреки правилам, цыганская девушка влюбляется в «чужака» — молодого врача из столицы Алексея. Избранник Зарины отвечает ей взаимностью и, улучив удобный момент, похищает героиню..Влюбленным придется преодолеть немало препятствий на пути к счастью: подлость бывшей подруги из табора, преследования оскорбленного отказом бизнесмена и неприятие неравного брака родственниками.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Если ты не со мной»